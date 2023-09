KAA Gent klaar voor eerste Europese groepsmatch: "Maar dat voordeel hebben zij"

KAA Gent speelt donderdagavond tegen Zorya Luhansk uit Oekraïne. Door de oorlog speelt het dat duel in Polen. De Buffalo's zijn klaar om goed te starten in de Europese poule.

KAA Gent begint aan zijn derde groepsfase in de Conference League op rij en wil ook dit jaar graag de groepsfase overleven. Dat zou ook meteen een unicum zijn in Europa en bij de Buffalo's hebben ze zin om zich Europees te laten zien.

"Het blijft voor hen een moeilijke situatie en ze komen met de bus uit Kiev", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Maar ze kennen het stadion al uit de eerdere voorrondes in Europa, dus dat blijft wel een voordeel voor hen."

Klaar voor de clash

De spelers zijn klaar voor de clash met de club uit Oekraïne. "Het was frustrerend om tegen OH Leuven meteen op achterstand te komen. Dat mag ons niet gebeuren tegen Zorya. We moeten gewoon scherper zijn", aldus Andrew Hjulsager. "Ik speel liever een wedstrijd dan dat ik train, dat is voor alle spelers wel zo denk ik."

Ook Julien De Sart blikte vooruit naar de match in Polen: "Het is belangrijk om goed te starten aan de Europese groepsfase. We willen er meteen staan, want dat neem je mee naar de rest van die competitie."