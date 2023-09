Spits komt helemaal boven water: "Op speeldag 1 nog draaiend als camion, maar ..."

Igo Thiago Nascimento Rodrigues kwam deze zomer over van het Bulgaarse Ludogorets naar Club Brugge. In eerste instantie waren er wat twijfels, maar de jonge Braziliaan maakt ondertussen toch indruk.

Met vier goals in de competitie en twee doelpunten (en een assist) in de voorrondes van de Conference League is Igor Thiago er ondertussen goed aan begonnen bij Club Brugge. Tegen Besiktas zal dan ook op hem gerekend worden.

Geen wereldspits, maar ...

"Op speeldag 1 was het nog een camion die moest draaien tegen KV Mechelen", aldus Gert Verheyen in Extra Time over de Braziliaanse spits. "Nu heeft hij nauwelijks een kans gekregen tegen Charleroi, maar hij maakt die ene kans dan wel af. Dat moet je ook kunnen."

"Ik vind hem een degelijke spits. Het is geen Vinicius Junior, maar ik vond hem heel goed op Westerlo." Filip Joos pikte in: "Hij beweegt heel goed in de zestien, al is hij misschien op zich geen absolute wereldspits. Maar hij heeft het trauma van de fans over een nieuwe Yaremchuk al overwonnen."