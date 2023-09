Edward Still komt terug op plots pensioen ervaren verdediger Craig Cathcart: "Dit heeft wellicht meegespeeld"

Een zoveelste schokgolf door Kortrijk. Craig Cathcart (34) werd als ervaren verdediger binnengehaald om te vechten tegen de degradatie dit seizoen, maar de Noord-Ier kapt per meteen met voetballen. Coach Edward Still reageert.

Cathcart zal geen minuut spelen voor KV Kortrijk, en daar baalt Edward Still om. "Voor zijn komst heb ik meer dan twee uur gepraat met Craig. Hij had zin in dit nieuwe avontuur en leek te willen vechten voor deze club. Spijtig genoeg voor ons is hij nu gestopt", reageert hij teleurgesteld voor Het Nieuwsblad.

"Die blessure die hij in de interlandperiode met Noord-Ierland opliep, resulteerde waarschijnlijk in zijn beslissing. Natuurlijk hoopte ik dat een jongen met zo’n ervaring bij mijn ploeg kwam, maar het blijft zijn keuze."

"Hij heeft drie kindjes en wou het risico niet meer lopen om geblesseerd te geraken. Ik snap hem. Voor de match tegen Anderlecht vroeg ik hem of hij kon spelen en hij zag het niet meer zitten. Ik respecteer zijn keuze, maar praat nu liever over spelers die hier wel nog actief zijn.”