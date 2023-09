Geert De Vlieger spreekt harde taal in dossier Dupé-Schmeichel: "Wees eerlijk"

RSC Anderlecht zit met een keepersprobleem. Al is het vooral voor Maxime Dupé een groot probleem.

Maxime Dupé ging op KV Kortrijk in de fout afgelopen weekend en dat zou hem wel eens zijn kop kunnen kosten als eerste doelman bij RSC Anderlecht. Normaal ging daar weinig over te zeggen zijn, maar door het aantrekken van Kasper Schmeichel heeft RSC Anderlecht zelf enorm veel druk op de Fransman gezet.

Voor ex-doelman Geert De Vlieger ligt de schuld voor de blunder van Dupé ook voor 50 procent bij Brian Riemer. “Ik zag in de eerste helft een redding van wereldklasse van Dupé, maar gezien de situatie met Schmeichel praten we alleen over zijn slechte pass die tot de penalty leidde”, klinkt het in La Dernière Heure.

“Terwijl Riemer net zo schuldig is als hij, omdat hij wil dat zijn doelman van achteren opbouwt. Geloof me, keepers willen vaak een lange bal gooien, maar durven dat niet, omdat ze de instructies moeten volgen.”

Maar één oplossing voor Maxime Dupé bij Anderlecht: verkopen of verhuren in januari

De Vlieger vreest dat Dupé plaats moet ruimen voor Schmeichel, als die tenminste fit bevonden wordt en geeft dan ook een gouden raad klaar. “Hij leidt een gevecht dat hij niet kan winnen”, klinkt het.

Volgens De Vlieger laat Anderlecht al van de eerste minuut bij de aanwerving van Schmeichel duidelijk blijken dat de Deen moet spelen. “Je weet dat hij zich wil voorbereiden op een groot toernooi in juni, het EK, dus je gaat geen stokken in zijn wielen steken. Maar draai er dan niet omheen. Iedereen weet dat Schmeichel gaat spelen. Het lijkt mij logisch dat Dupé tijdens de wintertransferperiode vertrekt. Houd het dus niet tegen.”

Al zou het best kunnen, zo oordeelt De Vlieger nog, dat Schmeichel enkel dit seizoen blijft bij Anderlecht en dat Dupé zes maanden uitgeleend wordt om dan weer nummer één te zijn.