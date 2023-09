De vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge: Riemer kiest voor meer voorzichtigheid

Deze namiddag staat dé kraker van de speeldag op het programma: Anderlecht-Club Brugge. Liggen de waardeverhoudingen anders dan de voorbije seizoenen? Aan paars-wit om dat te bewijzen. Hier alvast de vermoedelijke opstellingen.

Bij Club Brugge lijkt de basisopstelling redelijk duidelijk. Die zal niet zoveel verschillen van de Europese match tegen Besiktas. Er wordt eigenlijk maar één wijziging verwacht. Antonio Nusa is er niet bij en donderdag nam Skoras nog zijn plaats in.

Maar aangezien Zinckernagel hersteld is van ziekte zal hij die plaats innemen op de linkerkant. Bij Anderlecht is het wat meer koffiedik kijken, maar er worden wel een aantal wijzigingen verwacht.

Eerst en vooral zal Thorgan Hazard waarschijnlijk in de ploeg komen. Daarna is het uitkijken wie er op rechts zal staan. Dreyer en Flips lagen deze week in de weegschaal. Achteraan kiest Riemer vermoedelijk voor Augustinsson om wat meer power en verdedigende zekerheid te hebben.

In doel hoeft u nog geen wijziging te verwachten. Schmeichel trainde wel mee sinds woensdag, maar Dupé zal er nu niet uitgezet worden. Ook op het middenveld zullen de drie vertrouwde namen niet veranderen, vermoeden we.

Vermoedelijke opstellingen

ANDERLECHT: Dupé - Sardella, Debast, Vertonghen, Augustinsson - Delaney, Rits, Leoni - Flips, Dolberg, Hazard

CLUB BRUGGE: Mignolet - Sabbe, Mechele, Spileers, De Cuyper - Vetlesen, Onyedika - Skov Olsen, Vanaken, Zinckernagel - Thiago