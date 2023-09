RWDM-held legt uit hoe hij Janssen uit zijn evenwicht bracht: "Een beetje bluf"

De man van de match gisterenavond was uiteraard Théo Defourny. Het gebeurt niet veel dat een doelman twee strafschoppen kan stoppen. Hij was uiteraard in de wolken en de RWDM-goalie legde uit hoe dat tot stand kwam.

Nog meer bijzonder is dat Janssen eigenlijk een specialist is. Voor de match in Molenbeek had hij er 29 gescoord en slechts twee gemist. Maar Defourny verdubbelde dat aantal in één match.

Hij koos twee keer de goeie hoek. "Ik wist waar Janssen ging trappen", vertelde hij. "En ook dat hij de tweede keer de andere hoek zou kiezen. Er komt natuurlijk geluk bij te zien als doelman, maar hoe beter je bent voorbereid, hoe groter de kans dat je ze pakt."

Defourny leek Janssen voor de tweede penalty ook wat uit evenwicht te halen door een gebaar te maken dat erop duidde dat de Nederlander schrik had. "Ik weet niet of dat gewerkt heeft", lachte Defourny. "Het was wat bluffen. Ik weet zelfs niet of hij het gezien heeft. Dus of het hem uit zijn concentratie gehaald heeft, laat ik in het midden."