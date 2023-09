Boniface breekt record in Bundesliga, maar is er zelf niet blij mee

Victor Boniface ruilde afgelopen zomer Union SG in voor Bayer Leverkusen. Ook daar doet hij het meer dan goed.

Het gaat hard voor Victor Boniface bij Bayer Leverkusen. De ex-speler van Union SG heeft dit seizoen in alle competities samen al acht keer gescoord en ook drie assists uitgedeeld.

Door zijn inbreng staat Leverkusen samen met Bayern München aan de leiding in de Bundesliga, met 13 punten uit vijf wedstrijden.

De 22-jarige Nigeriaan pakte dit weekend ook een record in de Bundesliga. Hij ondernam in de eerste vijf wedstrijden maar liefst 38 doelpogingen. Sinds 1994-1995 stond het record met 35 doelpogingen op naam van Uwe Wegmann.

Die wist indertijd echter geen enkele keer te scoren, Boniface maakte al zes goals in de Duitse competitie. Toch is hij niet echt opgetogen over het record.

“Wanneer je 38 doelpogingen verzamelt als speler, zou je op z’n minst 25 keer gescoord moeten hebben”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “En dat is nu niet het geval, dus ik ga mezelf niet op de borst kloppen met dit record.”