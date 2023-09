Ruwe diamant bij Union SG? "Het is een raket, echt een wapen om in je ploeg te hebben"

Union SG won afgelopen weekend met 0-2 op het veld van Cercle Brugge. Mohamed Amoura mocht zichzelf matchwinnaar kronen met twee doelpunten.

Ook Charles Vanhoutte kan meespreken over de talenten van zijn ploegmaat. “Het is een raket, hij gaat echt enorm snel. Het is echt een wapen om zo iemand in de ploeg te hebben, en hoe meer hij gaat spelen, hoe meer hij in het systeem zal passen."

"Naast zijn snelheid is hij ook enorm doelgericht, en hij is duidelijk hoe hij aangespeeld wil worden. Zo’n speler is van goudwaarde. Ook naast het veld is hij een goeie gast, maar dat zijn ze eigenlijk allemaal bij Union”, stak Vanhoutte de loftrompet af.

Amoura kwam deze zomer over van het Zwitserse Lugano. Union zou zo'n vier miljoen euro hebben neergeteld voor de 23-jarige spits. In vier wedstrijden voor Union deed hij de netten al drie keer trillen. Als hij tegen dit tempo doorgaat, zal hij zich snel in de harten van de fans werken.