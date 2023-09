Het werk van Fredberg (en Vandenhaute) is nog niet af: Anderlecht wil binnenkort héél belangrijke contractverlenging afronden

Brian Riemer zette vorige week zijn krabbel onder een nieuw contract bij RSC Anderlecht. En we mogen nu al stellen dat de volgende contractverlenging snel zal volgen.

Ook het contract van Jesper Fredberg loopt aan het einde van het seizoen af. Met andere woorden: na de coach zal ook de sportief directeur van RSC Anderlecht zich binnenkort voor een langere termijn aan de club binden.

Het is namelijk duidelijk dat Fredberg de bedoeling heeft om de komende jaren in Brussel te blijven. De zomermercato verraadde in dat opzicht niet alleen de ambities van de Belgische recordkampioen, maar ook Fredberg ziet Anderlecht als het perfecte uitstalraam voor zichzelf.

Punten en komma's

Volgens onze info zijn de contractonderhandelingen tussen Fredberg en Vandenhaute – hier mag de voorzitter wél uitvoeren – lopende. Meer zelfs: de laatste punten en komma’s worden binnenkort op papier gezet. En dan rest enkel nog de officiële bekendmaking.