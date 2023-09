Moest Anderlecht Riemer een nieuw contract voorschotelen? 'Deense coach schermt met concrete interesse uit Engeland'

Brian Riemer zette vorige week zijn krabbel onder een nieuw contract bij RSC Anderlecht. En het was niet enkel zijn aflopende overeenkomst die ervoor zorgde dat de balpen sneller dan verwacht klaar lag.

Het moet dan ook gezegd: de timing was opvallend. Net op het moment dat Brian Riemer zich moet bewijzen als coach van RSC Anderlecht – met de huidige kern kan de Deen géén verstoppertje spelen – kondigt paars-wit een contractverlenging tot medio 2026 aan.

Het Laatste Nieuws weet dat Anderlecht moest schakelen. Riemer had na enkele maanden als T1 van paars-wit namelijk al enkele aanbiedingen op zak. Hij kan manager worden bij enkele clubs in The Championship, terwijl Premier League-teams in hem de ideale assistent zien.

Duidelijk carrièreplan

Dat is overigens niet verwonderlijk. Riemer was voor zijn overstap naar Anderlecht aan de slag als T2 van Brentford FC. De Deen is echter vastberaden om te slagen in Brussel en op die manier de stap naar de Premier League te zetten. Als T1 weliswaar.