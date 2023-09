Blessin heeft boodschap voor fans van Union en RWDM met oog op Brusselse derby

Donderdagavond zullen Union SG en RWDM het tegen elkaar opnemen in de Brusselse derby. Union-coach Alexander Blessin blikte vooruit en sprak daarbij de fans van beide ploegen toe.

De man aan het roer bij Union beseft dat derby's mooi kunnen zijn, als het binnen de perken blijft. "Geschiedenis is mooi. Maar ik moet duidelijk zijn: ik begrijp dat de fans genieten van een derby, dat er emotie is, maar er is een grens die absoluut niet overschreden mag worden", vertelde Blessin bij DH.

"Ik hoop dat er geen problemen komen. We hebben gezien wat een wedstrijd als Ajax - Feyenoord vorige week teweegbracht en dat willen we niet nog een keer meemaken."

"Het is onze taak om emotie op het veld te brengen. Voor, tijdens en na de wedstrijd moeten we ons gewoon concentreren op wat er op het veld gebeurt", besluit Blessin daags voor de derby.