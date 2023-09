Genk favoriet op bezoek bij Club Brugge? "Daar is niet echt een verklaring voor"

KRC Genk trekt vanavond naar het Jan Breydelstadion. Voor beide ploegen een cruciale wedstrijd met het oog op de rangschikking.

KRC Genk en Club Brugge staan vandaag oog in oog met elkaar. Het gaat om een inhaalwedstrijd van het weekend waarin de ploegen die Europees speelden in de laatste voorrondes vrijaf kregen om wat meer rust te hebben om de poulefase te bereiken.

Voor Daniel Munoz is het duidelijk dat het een heel moeilijke wedstrijd wordt, maar het belang ervan is gigantisch groot voor beide partijen.

“Wel eentje die zeer belangrijk is voor ons om de voeling met de top van het klassement te behouden”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “We blijven trouw aan onze filosofie en trekken naar Jan Breydel met één doel: winnen.”

Op basis van een opvallende statistiek zou Genk wel eens de favoriet kunnen zijn. “Dat we voorlopig meer punten buitenshuis hebben gepakt dan in eigen stadion? Daar is niet echt een verklaring voor.”

Munoz ziet ook in de Cegeka Arena het tij wel snel keren. “Het is toeval dat we thuis nog geen competitiewedstrijd gewonnen hebben, maar daar zullen we snel verandering in brengen. Het komt helemaal goed.”

Voor de mindere periode is volgens de Colombiaan een duidelijke reden. “We zijn op een paar fronten aan het strijden en spelen twee wedstrijden per week, dat is aanpassen voor deze jonge groep. Maar zoals ik zei: alles komt goed. We bekijken het match per match en moeten gewoon de focus blijven behouden.”