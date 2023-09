Hein Vanhaezebrouck niet mals voor tegenstander na akkefietje: "Alsof er een bom viel, daar moet Antwerp serieus over nadenken"

Als er op het veld niet veel gebeurt, moeten we op zoek naar dingen die naast het veld gebeuren. En bij Antwerp-Gent was dat in de 70e minuut.

Het spel lag even stil toen Nardi zich klaarmaakte om een doeltrap te nemen. Een supporter van achter de dug-out van de bezoekers had namelijk net een deel van de dug-out kapot gemaakt. De schuldige stak meteen een verontschuldigende hand op en probeerde de feiten weg te lachen. Maar Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck was niet mals voor de dader.

"Het was alsof er een bom naast ons neerviel toen de dakplaat naar beneden kwam", klinkt het. "Dat was niet slim van hem maar het is ook neit de eerste keer dat er hier rond de bank van de bezoekers problemen zijn", meent Vanhaezebrouck.

"De club moet misschien eens nadenken wie ze daar zetten. Want je kan kampioen spelen en de beker winnen, maar je kan niet alles winnen. Je kan niet altijd spelen tegen open ploegen die veel kansen weggeven", oordeelt de Gent-coach.

Ook online waren de reacties niet mals. Vooral dat het Bosuilstadion Antwerp marginalen inzette schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat op X.

Bij Antwerp - Gent is na zeventig minuten nog niks gebeurd, maar nu heeft iemand uit het publiek een beste deuk in de dug-out van Gent gemept. Het publiek is daar trots op en scandeert ANTWERP MARGINALEN.



Belgisch voetbal is op een heel ander niveau, echt. #antgnt — Jan Willem Spaans (@janwillemspaans) September 27, 2023