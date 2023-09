Karel Van Eetvelt ziet maar één schuldige voor zijn vertrek bij RSC Anderlecht

Karel Van Eetvelt leek de man die RSC Anderlecht nodig had. Hij moest de club uit het slop halen, maar bleef amper een goede negen maanden aan boord.

Enkele telefoontjes met Marc Coucke waren voldoende om Karel Van Eetvelt te overtuigen om CEO te worden bij RSC Anderlecht. Hij trof er een financiële stort aan: een schuldenput van miljoenen die telkens groter werd.

Hij werkte toen met Jean Kindermans, Peter Verbeke, Michael Verschueren, Frank Vercauteren en natuurlijk ook Vincent Kompany, maar daar blijft ondertussen niks meer van over.

“Zelf had ik een goede verstandhouding met Jean Kindermans en stond ik volledig achter het verhaal met Vincent Kompany. Het was ongelooflijk om te zien hoe bezeten hij was van het spelletje en de club. Hij wilde ook dat anderen mensen hem begrepen”, klinkt het bij Radio Radzinski.

Maar uiteindelijk bleef Van Eetvelt amper negen maanden aan boord. “Ja, het is wel mijn beslissing geweest om op te stappen. Er waren fundamentele meningsverschillen met Wouter Vandenhaute over hoe het verder moest met de club. Het is het verhaal van meerdere hanen op een erf. Dat werkt gewoon niet.”

Spijt heeft hij alvast niet over zijn beslissingen. “Ik ben blij dat ik iets voor mijn club heb kunnen betekenen, ook al heeft het minder lang geduurd dan ik had gehoopt. Zou ik het opnieuw doen? Misschien dat ik toch eerst de voor- en nadelen tegen elkaar zou afwegen in plaats van opnieuw zonder nadenken ‘ja’ te zeggen.”