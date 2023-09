Sterkhouder van KRC Genk op zijn plichten gewezen: "Dringend daaraan werken"

Met een overwinning tegen Club Brugge kan KRC Genk naar de tweede plaats springen. Tijd dat enkele sterkhouders opstaan bij de Limburgers.

KRC Genk beleefde een moeilijke seizoensstart. Via het watervalsysteem belandde het uiteindelijk in de Conference League. Ook in de Jupiler Pro League loopt het nog niet zoals iedereen dat graag zou zien.

Toch kan de ploeg van Wouter Vrancken een gooi doen naar de tweede plaats, al moet het dan wel voorbij Club Brugge zien te geraken. Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond, kijkt vooral uit naar de prestatie van Bilal El Khannouss.

“Ik heb de wedstrijd tegen Sint-Truiden gezien en het viel me inderdaad op hoe hij een versnelling hoger schakelde als het moest. Voor mij is het simpel. Bilal weet vanwaar hij komt én hij heeft hard moeten vechten om te staan waar hij nu staat”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Bij de jeugd van Anderlecht twijfelde men aan hem, maar hij werkte zich wel op bij KRC Genk tot een basisspeler. “Je moet ooit eens in de kelder gezeten hebben om te weten hoe goed het op zolder is. Het verbaast me niet dat hij die leidersrol op zich neemt. Hij doet dat vanuit zijn emotie en passie voor het voetbal. Hij houdt zóveel van het spelletje.”

Toch is er nog werk aan de winkel, al probeert hij een stap te zetten door de plek van Mike Trésor op te nemen bij stilstaande fases. “Ook daaraan zie je dat hij in de volgende fase van zijn ontwikkeling zit - al moet hij in mijn ogen nog werken aan zijn statistieken”, wijst hij naar slechts één doelpunt en geen enkele assist achter de naam van El Khannouss.