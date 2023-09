Paul Van Himst heeft gouden raad voor kleinzoon Amando Lapage

De kleinzoon van Paul Van Himst, Amando Lapage, werkt via de RSCA Futures aan zijn weg naar het profvoetbal. De gewezen Gouden Schoen, trainer en bondscoach van de Rode Duivels heeft gouden raad voor hem.

Amando Lapage is een centrale verdediger bij RSCA Futures. Paul Van Himst kan natuurlijk met al zijn ervaring enkele gouden tips geven. Zo moet zijn kleinzoon volgens hem vooral naar twee boegbeelden van de Rode Duivels kijken.

“Dan wijs ik hem wel op bepaalde details of raad ik hem aan om goed naar Jan Vertonghen of Toby Alderweireld te kijken. Ik denk toch dat hij dan luistert. Zelf zegt Amando niet veel. Als hij met de A-ploeg van Anderlecht heeft getraind, moet ik hem bijvoorbeeld echt uithoren om te weten hoe het geweest is. Maar we kijken graag samen naar voetbal op tv”, vertelt Van Himst tegenover Het Nieuwsblad.

Premier League

Hij gelooft in de kwaliteiten van zijn kleinzoon en voorspelt hem een mooie toekomst. "Volgens mij heeft Amando de kwaliteiten om op termijn in eerste klasse te voetballen. Misschien zelfs ooit in Engeland. Hij heeft de goeie carrure, een sterk kopspel, vista... Het is goed dat hij nu al veel leert door in 1B te voetballen en geregeld eens mag meetrainen met de A-ploeg van Anderlecht.”