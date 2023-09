Vincent Euvrard vertelt waarom hij voor Zulte Waregem gekozen heeft: "Eigenlijk was ik geen vragende partij voor een nieuwe 1B-club"

Het was normaal niet zijn intentie om bij een club uit 1B te belanden, maar met Zulte Waregem wil Vincent Euvrard zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League.

Met 13/18 staat Essevee momenteel op twee punten van leider Lommel. Euvrard beseft dat hij best nog wel wat werk voor de boeg heeft. “Deze club heeft de voorbije jaren tikken geïncasseerd, maar nu moeten we vooruit durven te kijken”, vertelt hij voor Het Nieuwsblad.

Kampioen worden in de Challenger Pro League, daar weet Vincent Euvrard alles van. Hij had echter niet verwacht dat hij na zijn ontslag bij RWDM opnieuw in 1B zou belanden.

“Ik was natuurlijk verrast, maar ik zit al lang genoeg in het vak om nog verbaasd te zijn. Eigenlijk was ik geen vragende partij voor een nieuwe 1B-club, maar toen Zulte Waregem zich meldde, heb ik niet lang getwijfeld. Ik vond hier met Tony Beeuwsaert, Eddy Cordier en Tom Caluwé stuk voor stuk vakmensen met een hart voor de club."

Euvrard is alvast op zijn hoede. "Onderschat deze reeks echter niet. Je wordt niet zomaar op een drafje kampioen in 1B. Ook tegen Club NXT wordt het voor ons bikkelen, maar die jongens kunnen ook een aardig stukje voetballen, hoor.”