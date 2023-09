Duitse topclub ontslaat plots technisch directeur om wel zeer opvallende reden

Gek nieuws uit Duitslang. Daar is de technische directeur van een topclub ontslagen om een reden die je niet verwacht.

Zo ontslaat RB Leipzig zijn technisch directeur, Max Eberl, op staande voet. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen. Dit in aanloop naar de topper dit weekend tegen Bayern München.

"Zijn gebrek aan inzet voor de club heeft ervoor gezorgd dat we deze keuze maken. Het heeft niets te maken met het elftal of de resultaten op het veld. Sportief directeur Rouven Schröder zal overnemen. We willen Max danken voor zijn werk, en we wensen hem al het beste voor de toekomst", klinkt het bij RB Leipzig.

De echte reden? Eberl zou in de belangstelling hebben gestaan van Bayern München. Toen hem hierover gevraagd werd, verwees hij naar zijn contract dat in 2026 ten einde loopt. Hij ontkende helemaal niets, en sloot ook niets uit. Dat was voor de club genoeg om zijn contract onmiddelijk stop te zetten.