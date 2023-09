Is Standard nu echt vertrokken? Hoefkens heeft alvast hoopgevende boodschap voor de fans

Sinds het sluiten van de transfermarkt heeft Standard niet meer verloren. En dat mocht ook na de magere seizoensstart. Zijn de Rouches nu echt vertrokken?

In eigen stadion winnen deed Standard nog steeds niet na 9 speeldagen. Maar op het veld van OH Leuven boekte het wel zijn tweede overwinning van het seizoen. Het is nu al van 19/08 geleden dat Standard nog eens verloor, en dat geeft de fans hoop na een 1/12 na vier speeldagen.

Met Alzate, Sowah en Djenepo werden er last minute nog wat kwaliteitsinjecties toegevoegd aan de kern van Standard en dat was nodig. Het spel van de Rouches lijkt ook elke week beter te worden. Dat vindt ook trainer Carl Hoefkens.

Progressiemarge

"Of er nog progressie in deze groep zit? Natuurlijk. Deze groep traint momenteel nog maar 13 dagen samen, dan is er nog veel progressiemarge. Het is ook moeilijk om te zeggen of we nu vertrokken zijn, de competitie is 9 weken geleden al 'vertrokken'. We hebben een lastige mercato achter de rug met versterkingen die pas laat zijn gekomen."

"De nieuwe spelers zoals Djenepo laten elke dag op training zien dat ze heel hard willen werken en dat zal ervoor zorgen dat we elke week beter zullen worden", klinkt het overtuigd bij Hoefkens.

Sowah

Tegen OH Leuven was uitgerekend Kamal Sowah de matchwinnaar voor Standard, een ex-speler van OHL. "Ik ben heel trots met hoe hij hier is toegekomen", klinkt het bij de trainer van Standard die Sowah ook al bij Club Brugge onder zijn hoede had. "Hij heeft zijn plek hier ondertussen gevonden, werkt elke dag enorm hard voor de ploeg en dan ben ik heel bij dat dat beloond wordt met een doelpunt zoals vandaag", besluit hij.