Paul Van Himst doet straffe uitspraak over Jérémy Doku

Jérémy Doku speelde zich dit seizoen al flink in de kijker bij Manchester City. Zowel zijn coach als de supporters houden van hem.

Maar zijn prestaties vallen ook op in België. Zo zag Paul Van Himst zelfs dat hij een speler van geweldig niveau is. "Ik ken hem al van toen hij nog jong was, want hij speelde met mijn kleinzoon bij de U16 of U18. Hij is verschrikkelijk snel. Wat goed voor hem is, is dat hij een individualist is", vertelde de ex-Rode Duivel bij RTBF.

Er zijn nog wel werkpunten volgens Van Himst. "Maar nu hij naar Manchester City vertrok, zal hij leren om in een team te spelen. Want bij City, als hij twee wedstrijden speelt en de bal niet veel afgeeft, zullen de anderen hem de bal ook niet geven."

Een zeer straffe uitspraak durfde Van Himst ook nog te doen. Er is natuurlijk sprake van veel kwaliteit, maar Van Himst is er in ieder geval zeker van. "Over een jaar denk ik dat hij een van de beste spelers ter wereld is. Hij heeft zoveel kwaliteiten."