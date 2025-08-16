🎥 Vanderbiest (KVM) en Leko (Gent) hebben niets dan complimenten voor elkaar en elkaars club en gaan daar heel ver in

Na een puntendeling zijn de coaches het al eens sneller eens. Dat was bij Vanderbiest en Leko het geval, al mocht vooral Gent tevreden terugblikken op zijn partij. Er werden vrolijk complimenten uitgewisseld.

"Dit is het beste wat ik in twee maanden tijd gezien heb bij KAA Gent", opende Ivan Leko zijn betoog over de prestatie van de Buffalo's Achter de Kazerne. In het laatste uur had Gent het overwicht, al kon dat niet verzilverd worden in een driepunter. "Ik weet waarom we te weinig matchen winnen: omdat verschillende spelers amper hebben getraind."

Hierboven kan u bekijken wat Leko nog zoal te zeggen had in zijn analyse over de match. De Kroaat maakte er ook een punt van om op de loftrompet te blazen voor de tegenstander. "Chapeau voor Fred Vanderbiest met zijn 8 op 12. Ik moet ook zeggen: het is heel leuk om hier te spelen. Hier voel je je dankbaar om van het voetbal deel uit te maken. Hier heerst zo'n Engelse stijl in het stadion."

Vanderbiest verwacht sterk Gent dit seizoen

Fred Vanderbiest gaf toe dat het voor zijn ploeg vooral overleven was na de pauze. "We hebben dit seizoen al getoond dat we dat kunnen. Het was billen knijpen in de tweede helft. Ik zei vooraf dat Gent zoekende was, maar het heeft getoond dat er op korte tijd veel is veranderd. Eens op toerental gaan we een heel sterk Gent zien dit seizoen."

De mooie woorden werden dus zonder complexen uitgewisseld. Vanderbiest had wel graag een tactische gok beter zien aflopen. "Moncef Zekri krijgt het vaak na zestig-vijfenzestig minuten moeilijker. Daarom wilde ik met Patrick Pflücke op links iets offensiever spelen om Samoise verder van doel te houden. Dat is niet echt gelukt, want hij is toch een paar keer in goede positie gekomen."

Ook de analyse van Vanderbiest kunt u verder bekijken. Wat we konden onthouden van de persbabbel, is dat beide trainers tevreden zijn. De ene over het resultaat, de andere over de spelwijze. "Wij zijn Real Madrid niet", predikte Vanderbiest realisme. "Ik wil geen catenaccio spelen. Misschien liever zo'n 1-1 dan een 0-1 nadat je amper de bal hebt", aldus Leko.