Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels

Romelu Lukaku heeft zich geblesseerd tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Napoli en Olympiakos. Zijn afwezigheid zou niet lang moeten duren, maar de aanvaller zal niet hersteld zijn voor de interlands begin september.

Het slechte nieuws is bevestigd. Tijdens een vriendschappelijke ontmoeting tussen Napoli en Olympiakos, is Romelu Lukaku geblesseerd geraakt na een botsing met een Griekse speler.

De Belgische aanvaller raakte geblesseerd aan de achterkant van zijn dij en leek duidelijk te lijden aan een spierblessure. In eerste instantie werd gesproken van een verrekking.

Geen Lukaku bij de Rode Duivels

Volgens informatie van Corriere dello Sport en Il Mattino, moet Lukaku nog aanvullende onderzoeken ondergaan. Toch wordt er gesproken van een afwezigheid van minstens dertig dagen.

Een harde klap voor Napoli, maar ook voor Rudi Garcia. Die rekende op hem om te spelen tegen Liechtenstein en Kazachstan, voor de kwalificaties voor het WK.

Romelu Lukaku zal afwezig zijn, en Rudi Garcia krijgt hierdoor de gelegenheid om Loïs Openda te laten schitteren en mogelijk andere profielen te testen. Toch zal het een serieus gemis zijn.