Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Doumbia - Gharbi

Redactie
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Doumbia - Gharbi

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

De transferperiode nadert zijn ontknoping en zowel KAA Gent als Anderlecht hebben hun werk nog niet afgerond. Beide clubs hebben hun vizier gericht op dezelfde naam: Ismaël Gharbi, de 21-jarige Frans-Spaanse aanvaller van SC Braga. (Lees meer)

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Bij Antwerp blijft de toekomst van Mahamadou Doumbia onderwerp van gesprek. De 21-jarige Malinees liet zich dit seizoen al opmerken en zet zichzelf steeds nadrukkelijker in de etalage. (Lees meer)


