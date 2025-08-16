KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent
Foto: © photonews

De transferperiode nadert zijn ontknoping en zowel KAA Gent als Anderlecht hebben hun werk nog niet afgerond. Beide clubs hebben hun vizier gericht op dezelfde naam: Ismaël Gharbi, de 21-jarige Frans-Spaanse aanvaller van SC Braga.

Bij Gent is de nood aan aanvallende creativiteit het grootst. Trainer Ivan Leko zag de voorbije weken meerdere sterkhouders vertrekken en wacht nog steeds op een creatieve kracht. Abdelkahar Kadri heeft tijd nodig om opnieuw zijn beste vorm te vinden, waardoor de zoektocht naar versterking extra urgent wordt.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Gharbi een topkandidaat. De polyvalente aanvaller kan op beide flanken én als nummer tien uit de voeten. Vorig seizoen kwam hij in Portugal tot 4 doelpunten en 5 assists, maar moest hij genoegen nemen met afwisselend basis- en invalbeurten. Braga zou openstaan voor een huurdeal met optie tot aankoop.

Meer speeltijd

Gent is echter niet alleen in de race. Ook Anderlecht zou al informatie hebben ingewonnen over de aanvaller, die tot aan de U18 het Franse nationale shirt droeg, om daarna voor de Spaanse U19 te kiezen. Zijn internationale ervaring en technische kwaliteiten maken hem interessant voor de Belgische topclubs.

Gharbi, geboren in Parijs, werd opgeleid bij Paris FC en stapte op zijn twaalfde over naar PSG. In het Parc des Princes doorliep hij alle jeugdcategorieën en speelde hij twaalf keer in het eerste elftal. Na een uitleenbeurt in Zwitserland volgde vorig seizoen zijn overstap naar Braga.

Of de jonge aanvaller straks in de Jupiler Pro League te zien zal zijn, hangt af van de komende weken. Maar met twee topclubs uit België die aan zijn mouw trekken, lijkt het dossier-Gharbi één van de hete hangijzers te worden in de slotfase van deze mercato.

