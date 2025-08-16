Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Bij Antwerp blijft de toekomst van Mahamadou Doumbia onderwerp van gesprek. De 21-jarige Malinees liet zich dit seizoen al opmerken en zet zichzelf steeds nadrukkelijker in de etalage.

Tegen OH Leuven liet Doumbia opnieuw zijn kwaliteiten zien, met geslaagde acties en een koelbloedig benutte strafschop. Toch vindt hij dat niet zijn beste prestatie in Antwerp-shirt. “Mijn invalbeurt tegen Anderlecht, in de afscheidsmatch van Mark van Bommel, was nog beter. Uitblinken tegen Anderlecht of tegen Leuven, dat is nog een verschil", vertelt hij in GvA.

Zijn glansmatch tegen OHL leverde hem een pak reacties op, maar één boodschap stak erbovenuit. “‘Je nam jouw verantwoordelijkheid. Dit moet je vaker doen’, zei mijn vader.”

Hoofd koel houden

Over een mogelijk vertrek blijft Doumbia rustig. “Als ik een cijfer op honderd moet geven, dan is de kans fiftyfifty”, geeft hij zelf toe over een eventueel vertrek. "Komt het tot een transfer, dan zal ik er klaar voor zijn.”

Eerder deze zomer legde Sevilla al een bod neer, maar dat werd afgewezen. Ook Newcastle United en Eintracht Frankfurt - allebei actief in de Champions League - hebben hun interesse laten blijken. De Malinees beseft dat zijn sterke prestaties zijn marktwaarde verhogen. “Dat is waar, maar net nu moet ik het hoofd koel houden. Begin ik te veel aan een transfer te denken, dan zal mijn niveau eronder lijden.”

Voorlopig ligt zijn focus dus op Antwerp. “Het belangrijkste is nu de club en de fans tevredenstellen”, besluit Doumbia. Of dat ook na deze zomer nog in het Bosuilstadion zal zijn, blijft de vraag.