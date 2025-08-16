Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Antwerp blijft de toekomst van Mahamadou Doumbia onderwerp van gesprek. De 21-jarige Malinees liet zich dit seizoen al opmerken en zet zichzelf steeds nadrukkelijker in de etalage.

Tegen OH Leuven liet Doumbia opnieuw zijn kwaliteiten zien, met geslaagde acties en een koelbloedig benutte strafschop. Toch vindt hij dat niet zijn beste prestatie in Antwerp-shirt. “Mijn invalbeurt tegen Anderlecht, in de afscheidsmatch van Mark van Bommel, was nog beter. Uitblinken tegen Anderlecht of tegen Leuven, dat is nog een verschil", vertelt hij in GvA.

Zijn glansmatch tegen OHL leverde hem een pak reacties op, maar één boodschap stak erbovenuit. “‘Je nam jouw verantwoordelijkheid. Dit moet je vaker doen’, zei mijn vader.” 

Hoofd koel houden

Over een mogelijk vertrek blijft Doumbia rustig. “Als ik een cijfer op honderd moet geven, dan is de kans fiftyfifty”, geeft hij zelf toe over een eventueel vertrek. "Komt het tot een transfer, dan zal ik er klaar voor zijn.”

Eerder deze zomer legde Sevilla al een bod neer, maar dat werd afgewezen. Ook Newcastle United en Eintracht Frankfurt - allebei actief in de Champions League - hebben hun interesse laten blijken. De Malinees beseft dat zijn sterke prestaties zijn marktwaarde verhogen. “Dat is waar, maar net nu moet ik het hoofd koel houden. Begin ik te veel aan een transfer te denken, dan zal mijn niveau eronder lijden.”

Voorlopig ligt zijn focus dus op Antwerp. “Het belangrijkste is nu de club en de fans tevredenstellen”, besluit Doumbia. Of dat ook na deze zomer nog in het Bosuilstadion zal zijn, blijft de vraag.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Charleroi - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (17/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Mahamadou Doumbia

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

09:00
KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

09:00
Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

20:10
Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel

Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel

08:36
1
Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

08:20
Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

08:00
Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

07:20
De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten" Reactie

Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

06:00
KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

06:45
David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor Reactie

David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

23:45
3
Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" Reactie

Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken"

23:25
1
Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

22:42
Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

23:51
Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

23:00
'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

21:40
5
🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

22:30
Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

21:50
Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

21:20
Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

22:00
Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

21:00
Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles Interview

Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

20:40
Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

20:20
Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

20:00
3
Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

19:40
5
Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

15:30
3
Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

19:20
2
KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt" Interview

KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt"

18:50
Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

18:40
Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

18:20
16
Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

19:00
2
Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

17:50
Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

17:40
2
Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard Interview

Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard

17:20
Opvallende onthulling: Vincent Kompany werd hier bijna coach na avontuur bij Anderlecht

Opvallende onthulling: Vincent Kompany werd hier bijna coach na avontuur bij Anderlecht

18:00
Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? De derde helft

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

12:20
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Latro Latro over Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel Swakken Swakken over Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" DJAMBO DJAMBO over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? Raf1 Raf1 over 'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits' Noobjectivepress Noobjectivepress over David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor pief pief over Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over OH Leuven - KRC Genk: 1-2 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan" JBond JBond over Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved