Vindt Andi Zeqiri een uitweg? 'Deze club meldt zich voor Genk-spits'

Andi Zeqiri heeft een teleurstellend voorseizoen meegemaakt. De Zwitserse aanvaller weet dat hij geen toekomst meer heeft bij Genk, maar heeft zijn volgende bestemming ook nog niet gevonden.

Andi Zeqiri beleefde een bijzondere wedstrijd tussen Standard en Genk afgelopen weekend. De aanvaller van Racing, vorig seizoen uitgeleend aan de Rouches, zat op de tribune samen met David Bates. Ondanks zijn tien doelpunten in Luik vorig seizoen, past hij nog steeds niet in de plannen van Thorsten Fink.

De coach heeft echter niets aan te merken op hem: "Andi heeft een goed karakter, hij is een geweldige kerel. Ik mag hem erg. Hij wordt ook zeer gewaardeerd in het team. Hij is goed gemotiveerd. Na de trainingen doet hij nog steeds extra krachttraining in de fitnessruimte."

Maar de Zwitser staat niet op het wedstrijdblad. Voor Zeqiri is het tijd om een nieuwe uitdaging te vinden, al blijft de grote vraag: naar waar?

Terug naar Zwitserland?

De krant Blick bevestigt: de aanvaller speelt niet omdat omdat het bestuur er koste wat het kost voor wil zorgen dat hij niet geblesseerd raakt. Deze transferperiode is de laatste kans om hem te verkopen, anders vertrekt hij volgende zomer gratis. De Limburgers vragen drie miljoen voor hem.

Deze eisen hebben Standard, dat helemaal niet tegen een definitieve overname was, ertoe aangezet om voor een andere spits te kiezen. Borussia Mönchengladbach was een concretere optie. Maar uiteindelijk heeft de Duitse club een andere aanvaller vastgelegd.

Het is nu de beurt aan een andere club om interesse te tonen: volgens het Zwitserse medium heeft FC St. Gallen nu ook informatie ingewonnen. Zeqiri zou niet negatief staan tegenover een terugkeer naar Zwitserland, vooral met het oog op een terugkeer naar het nationale team.