Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Januzaj

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Januzaj

Hij werd nog genoemd bij Anderlecht: onverwachte wending voor Adnan Januzaj

Adnan Januzaj leek vast te zitten in Sevilla. Maar de Andalusische club heeft beperkte middelen tot zijn beschikking, wat de situatie lijkt te hebben veranderd. (Lees meer)


