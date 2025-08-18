Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Mateta Pepa
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mateta Pepa
Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen
Het afgelopen seizoen was Rabby Mateta de aanvoerder van SL16. Nu zal de jonge middenvelder zal zijn carrière voortzetten bij een andere club. (Lees meer)
