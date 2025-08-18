Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser

Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser
William Baeten was al vijf jaar actief in Roemenië. Hij trekt nu samen met Samy Bourard (op de foto) naar Albanië.

Sinds 2020 maakt William Baeten deel uit van de expats waarover we het Belgische voetbal nog maar zelden horen. Op 23-jarige leeftijd verliet de winger zijn geboortestreek Limburg om een transfer te maken van Patro Eisden naar de Roemeense club Universitatea Craiova.

Na meer dan 120 wedstrijden bij Craiova (met 20 doelpunten en 15 assists), kwam Steaua Boekarest aankloppen. Baeten had de kans om naar deze grote club in de Roemeense competitie te trekken niet gemist.

Maar hij heeft vanaf de zijlijn moeten toekijken bij wedstrijden tegen Hoffenheim, Olympiakos, Lyon of zelfs Manchester United in de Europa League: zijn speeltijd bleek uiterst beperkt. Na een eerste seizoen met slechts vier basisplaatsen, pakte de voormalige belofte van Genk en Sint-Truiden zijn koffers.

William Baeten vergezelt Samy Bourard in Albanië

Hij vindt een nieuwe kans in Albanië. De club Flamurtari, een nieuwkomer in de Albanese elite, heeft vandaag zijn komst aangekondigd. Steaua Boekarest heeft ermee ingestemd om hem gratis te laten vertrekken, nadat ze afgelopen zomer 300.000 euro voor hem hadden betaald.

De naam Flamurtari is misschien niet bekend bij u, maar de selectie bevat toch twee spelers met een verleden in België. Naast José Rodriguez (voormalige mislukking van Union Saint-Gilloise) is er ook Samy Bourard, een 29-jarige Luikenaar, die ooit bij Anderlecht werd opgeleid en ook deze zomer uit de Roemeense competitie is gekomen.

