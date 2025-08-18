Op speeldag één was hij nog de held: Rik De Mil neemt afscheid van verdediger bij Charleroi

Vetle Dragsnes heeft zijn basisplaats bij Charleroi verloren. Hij zou binnen enkele uren het Mambourg moeten verlaten.

Tijdens de eerste competitiewedstrijd sloot Vetle Dragsnes de sterke comeback van Charleroi in Leuven af met een prachtige omhaal in de blessuretijd. Hij had dit trucje al eerder uitgehaald tegen RWDM twee jaar geleden.

Na de wedstrijd was Rik De Mil erg blij: als er een speler was die het verdiende om wat meer in de schijnwerpers te staan, dan was hij het wel. De Noorse vleugelverdediger had zijn basisplaats verloren, maar bleef zijn goede humeur en toewijding meebrengen naar de trainingen.

Maar sindsdien heeft Mardochée Nzita zijn plaats aan de linkerkant behouden en daarmee de kansen van Dragsnes verkleind, die toch kwam om als titularis te spelen. Dragsnes bleef daardoor de hele wedstrijd op de bank tegen Antwerp, terwijl De Mil slechts twee wissels doorvoerde.

Een transfer in de maak

De 31-jarige vleugelverdediger gaat weer aan de slag in eigen land: SudInfo meldt een akkoord tussen Charleroi en Brann Bergen. Alles moet geregeld zijn tegen maandagavond.

Vetle Dragsnes wordt al enkele weken begeerd door Noorse clubs, maar tot nu toe had hij het idee van een terugkeer naar zijn thuisland aan de kant geschoven. De Europese vooruitzichten van Brann hebben hem echter van gedachten doen veranderen: de club uit Bergen is verzekerd van Europese deelname met de play-offs van de Europa League tegen de Cyprioten van Larnaca.