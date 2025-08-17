'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

De definitieve overstap van Leander Dendoncker naar Real Oviedo lijkt slechts een kwestie van tijd. De Belgische international staat dicht bij een overgang naar de Spaanse promovendus.

Na een teleurstellend seizoen bij RSC Anderlecht en een uitzichtloze situatie bij Aston Villa, lonkt voor Dendoncker een frisse start in Spanje. Real Oviedo, dat dit seizoen terugkeert in La Liga, ziet in de 30-jarige middenvelder een ervaren versterking voor het centrale blok.

Voor Aston Villa betekent het vertrek van Dendoncker een welkome verlichting op de loonlijst. De club uit Birmingham kampt met beperkingen onder de UEFA Squad Cost Rules en moet ruimte creëren voor inkomende transfers.

Dendoncker gratis naar Spanje

De Engelse club zorgt nu ook voor een verrassing van formaat in het transferdossier van Dendoncker. Ondanks het feit dat hij nog een contract heeft voor een jaar mag Dendoncker transfervrij vertrekken, aldus The Athletic.

Hoewel een volledig akkoord nog niet is bereikt, wordt de deal als “zo goed als rond” beschouwd. De medische keuring moet nog worden ingepland, maar bronnen binnen de club verwachten dat de formaliteiten snel worden afgerond.

Eerder werd Dendoncker gelinkt aan Ajax, dat op zoek is naar een verdedigende middenvelder. Bronnen bevestigen echter dat de Amsterdammers nooit concrete interesse hebben getoond. De focus van Dendoncker ligt nu volledig op een toekomst in Spanje.