Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

Aurélien Scheidler staat op het punt Dender te verlaten. Coach Vincent Euvrard bevestigde na de wedstrijd tegen Anderlecht dat er een akkoord is bereikt met Charleroi. Daarmee lijkt de saga rond de Franse spits een afronding te krijgen.

Scheidler was de voorbije weken al meermaals onderwerp van transfergeruchten. Zo leek KAA Gent lange tijd de belangrijkste kandidaat om de aanvaller binnen te halen, maar die piste doofde eerder deze week uit. Ook vanuit Frankrijk, met name Troyes, kwam er interesse, maar concreet werd dat niet.

Nu is het dus Charleroi dat met de 27-jarige aanvaller aan de haal gaat. Volgens Euvrard wordt de overstap snel officieel afgerond, waardoor Scheidler volgende week niet langer deel zal uitmaken van de selectie van Dender.

Voor Dender betekent dit een sportieve aderlating. Scheidler was vorig seizoen een bepalende schakel in de aanval en zijn profiel is moeilijk te vervangen. “Zo’n type spits hebben we niet in de kern”, gaf Euvrard na de match aan.

Vervanger voor Dender?

De Oost-Vlamingen zullen zich dus moeten beraden of er nog een vervanger moet worden gehaald. Het vertrek van Scheidler laat immers een duidelijk gat achter in de kern. De transferinkomsten kunnen daarvoor de nodige ruimte bieden.

Voor Charleroi is Scheidler een broodnodige versterking. De Carolo’s zoeken al langer naar extra offensieve kracht en krijgen er nu een spits bij die in België zijn waarde bewezen heeft. De officiële aankondiging volgt naar verwachting zeer binnenkort.