'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller'

RSC Anderlecht bereidt een nieuw bod voor op Tiago Gouveia, de Portugese flankaanvaller van Benfica. Volgens Transferfeed zal het voorstel lager liggen dan de tien miljoen euro die vorig jaar werd gevraagd door de Portugese topclub.

De Brusselse club volgt de situatie van Gouveia nauwgezet, nu Benfica openstaat voor een definitieve transfer. In de zomer van 2024 werd een eerdere poging van Anderlecht afgeblokt, mede door een schouderblessure van de speler en een te hoge vraagprijs van tien miljoen euro.

Dit jaar lijkt de context helemaal anders. Gouveia kwam het afgelopen seizoen slechts elf keer in actie voor Benfica, goed voor amper 366 speelminuten. Anderlecht ziet in de 24-jarige vleugelspeler een haalbare versterking voor de flanken.

Anderlecht wil bod plaatsen op nieuwe flankaanvaller

Volgens Transferfeed is Anderlecht van plan een bod uit te brengen dat onder de eerdere vraagprijs ligt. De club zou mikken op een bedrag van 8 miljoen euro.

De interesse van Anderlecht in Gouveia is niet nieuw. Al in 2023 en 2024 werd de speler gelinkt aan een overstap naar het Lotto Park. De onderhandelingen liepen toen op niets uit, maar de huidige omstandigheden bieden nieuwe perspectieven.

Benfica lijkt bereid het dossier af te sluiten, wat de weg vrijmaakt voor een akkoord. Of het bod van Anderlecht zal volstaan om Benfica te overtuigen, is nog onzeker.