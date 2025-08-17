"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

L'Olympique Lyonnais bevindt zich in een lastige situatie en moet verkopen om de financiën in evenwicht te brengen. Malick Fofana, een van de spelers met de hoogste marktwaarde in de selectie, liet tijdens de eerste wedstrijddag tegen Lens zien dat hij een onmisbaar element is.

Ondanks de situatie met de vermeden degradatie, het vertrek van John Textor en het redden door de DNCG, heeft Olympique Lyonnais deze zomer vrij goed gewerkt, zoals blijkt uit hun overwinning op het veld van Lens tijdens de eerste speeldag.

Een overwinning behaald met de kleinste marge (0-1), dankzij een doelpunt van Georges Mikautadze, de voormalige aanvaller van Seraing, op aangeven van ... Malick Fofana. Eerder deze zomer werd de jonge Rode Duivel nog aangekondigd als een zekere vertrekker.

Malick Fofana bespreekt zijn toekomst bij Lyon

Lyon moet nog steeds spelers verkopen om de financiën in balans te brengen. Fofana is een van de spelers met een hoge marktwaarde, maar hij heeft opnieuw zijn belang aangetoond afgelopen weekend.

De 20-jarige linkervleugelspeler verscheen voor de Franse pers om zijn prestatie en situatie te bespreken. Zijn prioriteit is duidelijk: een basisplaats veroveren om zichzelf te laten zien voor het Wereldkampioenschap.

"Het is een lastige vraag. In het voetbal kan alles gebeuren. Ik ben erg blij hier te zijn, we zullen zien. Het is niet zo dat ik weg wil, maar als er een goede kans is, zullen we dat bekijken. Mijn doelen? Ik hoop veel te spelen, omdat het Wereldkampioenschap nadert en ik hoop geselecteerd te worden. En vooral om het team te helpen, in ieder geval."