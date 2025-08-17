📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'
Foto: © photonews

De Griekse journalist Dimitris Manakos bevestigt dat Christos Tzolis een overstap naar Crystal Palace wel degelijk ziet zitten. De aanvaller van Club Brugge zou openstaan voor een terugkeer naar de Premier League, mits de voorwaarden juist zijn.

Volgens Dimitris Manakos is Tzolis gecharmeerd van het project bij Crystal Palace en spreekt een terugkeer naar Engeland hem aan. De Londense club heeft inmiddels een openingsbod van 32 miljoen euro uitgebracht, en bronnen dicht bij de onderhandelingen suggereren dat dit bedrag nog kan oplopen. De interesse van Palace is concreet en serieus.

Ondanks zijn interesse in een transfer, blijft Tzolis loyaal aan zijn huidige werkgever. Manakos benadrukt dat de Griekse aanvaller veel respect heeft voor Club Brugge en niet van plan is om een vertrek af te dwingen. De speler zou enkel willen vertrekken via een correcte en transparante onderhandeling tussen beide clubs.

Club Brugge wil niet verkopen

Club Brugge is niet van plan om Tzolis zomaar te laten gaan. De Belgische topclub beschouwt hem als een sleutelspeler en wil hem eigenlijk niet laten vertrekken. Bij een uitzonderlijk bod zal blauwzwart echter wel toehappen.

Crystal Palace lijkt bereid om hun bod te verhogen, terwijl Club Brugge de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Tzolis zelf blijft afwachtend, maar staat open voor een nieuwe uitdaging in de Premier League, mits alle partijen tot een akkoord komen.

