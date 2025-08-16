Wissel op de toekomst bij Genk? Jonge spits maakt na maanden blessureleed rentree

Jong Genk verloor zijn eerste wedstrijd in de Challenger Pro League met 1-0 op bezoek bij Beveren. Het tegendoelpunt viel pas vrij laat en dat deed pijn voor de jonge Limburgers.

Jong Genk leek tot tien minuten voor tijd op weg naar een puntje tegen Beveren. Veel kansen gaven ze niet echt weg aan de Waaslanders, maar toen liep het helemaal verkeerd.

Coach Van Rumst ontgoocheld na nederlaag jong Genk

"Eén keer stonden we niet goed", aldus coach Van Rumst. Maar het was wel meteen prijs: "Mijn jongens voerden uit wat ik vroeg, ze liepen, werkten. Er was niets aan de hand tot we plots niet goed stonden en Manguelle een fout maakte op Mertens."

"Dat je met tien verder moet, dat neem je erbij. Maar ze trapten die vrije trap er ook nog eens in. Dat was een dubbele straf", was de coach van Jong Genk duidelijk in Het Belang van Limburg na de wedstrijd.

Jonge spits Robin Mirisola maakt zijn rentree

Maar er was ook goed nieuws bij Genk: jonge aanvaller Robin Mirisola maakte na maanden blessureleed zijn rentree. De Belgisch jeugdinternational kan een optie op de toekomst worden voor Genk.

"Zuur dat we verloren, want dat verdienden we niet. Mijn bal op de paal ... Het had anders kunnen lopen. Blij dat ik weer kon voetballen, maar ik ben teleurgesteld over het resultaat."