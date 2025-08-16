Ruud Vormer geeft zijn duidelijke mening over Club-middenvelder Ludovit Reis

Club Brugge versterkte zich deze zomer met enkele miljoenenaanwinsten. Carlos Forbs schitterde meteen, maar Ludovit Reis krijgt voorlopig nog kritiek te verwerken.

Club Brugge deed deze zomer een aantal miljoenentransfer. Er zijn er die al meteen uitblinken, denk aan Carlos Forbs bij zijn debuut tegen RB Leipzig, terwijl anderen nog wat tijd nodig lijken te hebben.

Ludovit Reis krijgt bijvoorbeeld nog redelijk wat kritiek te verwerken. Dit omdat de snelheid in zijn acties nog wat traag zou zijn. Ruud Vormer denkt dat Reis gewoon nog wat tijd nodig heeft.

"Maar wat zeiden we over Jashari een jaar geleden? Ik herinner me nog dat ik na Standard dacht: ‘Oeh, die Jashari, matig zeg. Wat is dat nou weer?’ Geef Reis dus nog wat tijd. Die Nederlanders komen altijd bovendrijven. Toch?", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Reis heeft tijd nodig, volgens Vormer

Vormer ziet argumenten genoeg om in de Nederlander te blijven geloven. "Maar Reis heeft wel bij Barça gespeeld, en bij HSV. Die kán goed voetballen."

"Dat je in België meteen onder druk wordt gezet, meer moet lopen en de duels harder zijn, dat zal ie in zijn ‘koppie’ wel opnemen", besluit Vormer. Reis krijgt dit weekend tegen Zulte Waregem een nieuwe kans in de basis.

