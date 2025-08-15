'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

Club Brugge heeft eindelijk zijn nieuwe flankaanvaller beet: Mamadou Diakhon komt over van Stade de Reims. De 19-jarige Fransman tekent waarschijnlijk een contract van vier seizoenen.

Club Brugge was nog op zoek naar een extra flankaanvaller, en die heeft het nu gevonden. Blauw-zwart zou versterking beet hebben uit de Ligue 2.

Volgens Sacha Tavolieri heeft Club Brugge een akkoord gevonden met Stade de Reims over een transfer van Mamadou Diakhon. De Bruggelingen zouden rond de 10 miljoen euro betalen.

Op zondag zou Diakhon zijn medische tests moeten gaan afleggen in België. Nadien zou hij een contract van vier seizoenen tekenen in West-Vlaanderen.

Club zat al langere tijd achter de 19-jarige flankaanvaller. Sinds juni zou blauw-zwart al in de race zijn, en nooit hebben opgegeven.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 3 miljoen euro geschat. In totaal speelde hij al 51 wedstrijden met de A-ploeg van Reims, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 2 assists.