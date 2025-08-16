Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur

KV Mechelen miste zaterdag niet alleen doelman Ortwin De Wolf, maar ook Rafik Belghali. De verdediger lijkt dicht bij een transfer naar Hellas Verona te staan.

Naast Ortwin De Wolf was er zaterdag nog een opmerkelijke afwezige bij KV Mechelen. De doelman blesseerde zich tijdens de opwarming en moest vervangen worden voor Nacho Miras, vlak voor de match begon.

Verder was er ook geen spoor van Rafik Belghali. De flankverdediger zou op het punt staan een mooie transfer te gaan maken.

Niet naar KRC Genk, wat eerst wel een serieuze optie leek. Maar uiteindelijk ziet het ernaar uit dat Zakaria El Ouahdi niet vertrekt en dus moet daar dus geen nieuwe rechtsback meer zijn.

Volgens Het Nieuwsblad zal Belghali een transfer maken naar Hellas Verona in Italië. De deal zou heel dichtbij zijn, en dus is het slechts een kwestie van tijd.

Jackson Tchatchoua zal worden verkocht aan Wolverhampton, waardoor Hellas Verona plek heeft voor Belghali. De verdediger speelde 5 matchen voor KVM waarin hij drie doelpunten maakte en drie assists gaf.