Vrancken geeft toe: beste passer van Europa mag vertrekken bij STVV

Zowat de hele kern van Wouter Vrancken is beschikbaar voor het belangrijk duel van STVV tegen La Louvière. Enkel Loïc Lapoussin ontbreekt nog steeds met een blessure. Al is er natuurlijk meer aan de hand.

Loïc Lapoussin sukkelt al sinds de voorbereiding met een kuitblessure. Daardoor kon hij nog geen minuten maken voor STVV dit seizoen.

Alle andere spelers zijn fit en dus is het jammer dat Wouter Vrancken hem niet kan gebruiken. Al lijkt dat ook niet meer de bedoeling te zijn.

Wat gaat STVV met Lapoussin doen?

Een paar weken geleden werd al eventjes overwogen om zijn contract op te zeggen, maar dat is uiteindelijk nog niet gedaan. De speler is in de zomer van volgend jaar einde contract.

𝐍𝐔𝐌𝐄́𝐑𝐎 𝟏 𝐄𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄



Sur 21 championnats 🇪🇺 , Lapoussin domine en étant le meilleur 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧.



📊 2,62 passes tous les 90 minutes !



🗞 @SkillCorner pic.twitter.com/F4oas7HWUj — Barea Football 🇲🇬 (@BareaFootball) August 5, 2025

Echt concrete interesse is er niet echt, maar veel ploegen kunnen het woelwater mogelijk wel gebruiken omwille van zijn passingskwaliteiten.

Wouter Vrancken gaf voor de match tegen La Louvière aan dat Lapoussin op zoek mag gaan naar een andere ploeg. Echt op hem gerekend wordt er voorlopig niet (meer).