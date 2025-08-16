Plots onverwachte wending in transferdossier rond Zeno Van den Bosch

Zeno Van den Bosch speelt nog steeds bij Antwerp, ondanks heel wat interesse. Nadat hij zelf niet naar Lecce wou, heeft Borussia Mönchengladbach nu een grote beslissing genomen.

Zeno Van den Bosch is een naam die deze zomer al veel genoemd werd. De centrale verdediger van Antwerp staat in de belangstelling bij enkele grotere clubs.

Er was al het verhaal rond Lecce. De Italiaanse club wou doorduwen voor Van den Bosch en legde genoeg op tafel om Antwerp te overtuigen. Alleen zag de speler een Italiaans avontuur niet zitten.

Met Borussia Mönchengladbach was er nog een grote club die concrete interesse toonde. Maar in dit dossier volgt nu plots een opmerkelijke wending.

Borussia Mönchengladbach trekt er voorlopig de stekker uit

Volgens journalist Rudy Galetti heeft de Duitse club de contacten op pauze gezet. Ondanks een persoonlijk akkoord, zou de club van prioriteiten zijn veranderd.

Met Van den Bosch zelf heeft dit niets te maken. Concreet betekent dit dat Mönchengladbach op dit moment liever een extra spits contracteert, dan defensieve versterking.