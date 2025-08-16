Anderlecht en Standard hebben interesse getoond: Franck Lampard blijft Norman Bassette negeren

Norman Bassette verscheen opnieuw niet op het wedstrijdblad voor de match van Coventry tegen Derby County op zaterdag. De 20-jarige Belgische aanvaller ziet zijn situatie ingewikkelder worden. Een vertrek lijkt meer dan ooit in de maak.

Na zijn opleiding in Caen, had Norman Bassette zichzelf op de kaart gezet als een Belgisch voetbaltalent, zowel bij de jeugd van Caen als bij de Rode Duivels. Een uitleenbeurt aan KV Mechelen had zijn potentieel bevestigd en de weg vrijgemaakt voor een definitieve transfer. Uiteindelijk was het Coventry City dat 2,7 miljoen euro uitgaf voor de aanvaller.

Maar zijn aanpassing in de Championship bleek lastig te zijn. In 29 optredens heeft Bassette slechts iets meer dan 1.100 minuten gespeeld - gemiddeld 37 minuten per wedstrijd - met twee doelpunten en een assist. Te weinig om echt door te breken.

Met een contract tot 2028 leek de centrumspits al op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Aan het begin van de transferperiode informeerden Anderlecht en Standard naar zijn situatie voordat ze kozen voor andere profielen, zonder hem volledig te vergeten.

Norman Bassette kan best andere oorden opzoeken

De situatie is de afgelopen weken nog verder geëscaleerd. Er niet bij op de eerste speeldag tegen Hull City, en vervolgens niet geselecteerd voor de wedstrijd tegen Luton Town in de EFL Cup, verschijnt Bassette ook niet in de selectie van Franck Lampard voor de uitwedstrijd tegen Derby County op zaterdag.

Een duidelijk teken: een vertrek lijkt er zeker aan te komen voor de 20-jarige speler. FC Utrecht, onder leiding van voormalig Standard-trainer Ron Jans, heeft al interesse getoond. Het blijft nu afwachten waar Bassette zijn nieuwe bestemming zal vinden. Om zijn ontwikkeling voort te zetten, is er slechts één prioriteit: weer regelmatig speeltijd krijgen.