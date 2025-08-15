Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

Carlos Forbs scoorde tegen RB Salzburg en oogstte lof in België, maar in Nederland blijft Valentijn Driessen uiterst kritisch en noemt hij de Portugees een opportunist.

Carlos Forbs mocht van Nicky Hayen tegen RB Salzburg in de basis starten. De 21-jarige Portugees bedankte zijn coach door beslissend te zijn met een doelpunten. In België oogste hij emteen veel lof.

In Nederland klinkt het nog steeds héél wat anders. Valentijn Driessen, chef voetbal van de Telegraaf, is absoluut geen fan van Forbs. Hij heeft de match van Club niet gezien, maar las er wel over.

Ondanks het feit dat Forbs behoorlijk wat goede zaken liet zien, ook naast zijn goal, blijft Driessen enorm kritisch. "Ja ja. Ik heb Ajax ook uitgebreid gefeliciteerd omdat het hem voor zoveel geld heeft kunnen verkopen. 6 miljoen voor een speler die zo weinig kan, dat is een heel goeie deal", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Driessen blijft negatief over Forbs

"Heel België staat nu op z’n kop omdat hij één belangrijke goal maakte, maar de echte Carlos Forbs krijgen ze nog wel te zien. Of níét te zien. Het is gewoon een enorme opportunist. Iemand van goud of van ijzer: het kan een keer goed vallen, maar het is ook vaak helemaal niks."

"Hij is razendsnel, dat zeker. Maar voetbal wordt ook met een bal gespeeld en die vergeet hij nog wel eens. Althans, zo kennen wíj hem. Wat hij in Brugge gaat doen, dat moeten we nog zien. Maar je moet hem zeker niet vergelijken met Noa Lang, want diens intrinsieke kwaliteiten zijn vele malen groter dan die van Forbs", besluit Driessen.