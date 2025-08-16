Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

Thibaut Courtois staat bekend om zijn sterke persoonlijkheid. Dat wordt door de buitenwereld veelal slecht ontvangen omdat ze het als arrogant zien, maar volgens vader Thierry is daar niets van aan.

Vader Thierry legde het uit bij L'Avenir. “Thibaut zegt de dingen zoals ze zijn en hij staat daar volledig achter. Helaas wordt de waarheid niet altijd door iedereen gewaardeerd, maar hij verdedigt altijd wie het nodig heeft.”

Voor Courtois gaat het niet om populariteit of spectaculaire acties voor de camera. “Het doel van Thibaut is simpel: hij speelt efficiënt. Hij verkiest een paar stappen verplaatsen en de bal pakken boven een spectaculaire duik voor de fotografen", aldus Thierry.

Zijn prestaties spreken voor zich. “Thibaut heeft geen bevestiging nodig om zich goed te voelen. Zijn carrière bij Real Madrid en bij de nationale ploeg bewijzen zijn waarde", zegt zijn vader. “Mensen die hem echt kennen, weten dat hij intelligent is en een visie heeft over alles. Hij zal nooit zwichten voor druk of kritiek die niet terecht is.”

Conflict met Tedesco

Thibaut kan rancuneus zijn. “Zowel hij als ik hebben moeite met onrecht. Als iemand je bewust schade berokkent voor eigen gewin, dan is het normaal dat het voor ons voorbij is.”

Toch is hij ook een warme persoonlijkheid. “Thibaut is een heel vriendelijke en open jongen. Hij laat zich graag verrijken door nieuwe mensen, al kan die openheid soms als een zwakte worden gezien."

Een concreet voorbeeld van zijn doorzettingsvermogen is het conflict met bondscoach Tedesco. “Thibaut werd niet gekozen voor een belangrijke rol in het nationale team, ondanks zijn ervaring. Hij heeft de situatie geaccepteerd en is zijn eigen weg gegaan. Het was geen makkelijke periode, maar hij heeft het professioneel aangepakt.”