Dit heeft Nicky Hayen te zeggen na late overwinning in Waregem: "Vorig jaar ook pas vanaf oktober ..."

Club Brugge heeft er opnieuw drie punten bij in de Jupiler Pro League. Op bezoek bij Zulte Waregem maakte het geen weergaloze indruk, maar in de blessuretijd kon het wel nog de 0-1 maken. En zo blijft blauw-zwart bovenaan meedraaien.

Wat is het belangrijkste: goed voetbal of punten? Club Brugge staat met 9 op 12 voorlopig aan de leiding in het klassement en dat lijkt het belangrijkste op dit moment.

Nicky Hayen blij met de overwinning

"Vorig seizoen begon het in september-oktober pas te draaien", aldus Nicky Hayen in een reactie op de persconferentie aan De Gaverbeek na de 0-1 overwinning.

"Natuurlijk winnen we liever met het voetbal zoals tegen Salzburg, maar op dit moment zijn we blij dat we de punten pakken in deze wedstrijd en tegen Cercle Brugge. De punten zijn nu belangrijk, je moet mee zijn bovenaan."

Meer diepgang na de rust

"We wisten hoe Zulte Waregem zou spelen, want we hadden ze zien winnen tegen Anderlecht. In de eerste helft was het bij ons te traag in balbezit. Na de rust hebben we meer diepgang gebracht."

"Het is zaak om de nieuwe jongens stap per stap in te passen. Ik ben blij dat het doelpunt nog gevallen is, al zag het er niet meteen meer zo naar uit", was de coach van Club Brugge zeer eerlijk in zijn analyse.