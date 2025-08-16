Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

Ruud Vormer kijkt vol trots naar zijn ex-ploegmaat Noa Lang, die inmiddels naam maakt bij de top van het Europese voetbal. Het woelwater kreeg zijn transfer naar Napoli en dat is volgens Vormer meer dan verdiend.

Volgens hem passen spelers als Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku perfect bij Lang. “De Bruyne legt de bal waar hij wil, Lukaku maakt de kansen af en Noa zal ook zijn ding doen. Het is hem gegund.”

Toch waren er in het verleden ook pittige momenten op het veld. Vormer herinnert zich dat hij en Lang wel eens ruzie hadden tijdens wedstrijden. “Als hij niet schakelde, zei ik het hem. En dan ging hij daar tegenin. ‘Hou je bek, opa!’ Maar dat vond ik niet erg. Van Noa kon ik dat hebben. Van anderen niet.”

Lang stond er ook bekend om dat hij zijn mening durfde te uiten richting trainers. Vormer vertelt over een wedstrijdbespreking met Philippe Clement. “‘Coach, waarom speel ik niet?’ vroeg hij. Clement wilde het na de bespreking uitleggen, maar Noa zei: ‘Leg het hier maar uit.’ Zo zie je maar dat er veel bij komt kijken, bij trainer zijn.”

Lang is een goed mens

Vormer kijkt ook terug op het moment dat Lang bijna naar Napoli vertrok. “Twee dagen voor Napoli hem keurde, belde hij me. Hij zei dat hij klaar was voor de volgende stap", aldus Vormer in HLN. Hij gelooft dat de keuze voor PSV destijds juist goed was. “Hij kon daar leren omgaan met een andere soort druk en werd opnieuw twee keer kampioen.”

Naast zijn kwaliteiten op het veld, prijst Vormer Lang ook als persoon. “Als mensen slecht over Noa praten, denk ik altijd: ‘Jullie kennen hem niet.’ Hij was altijd super lief tegen onze kinderen en met Jack, onze hond. Hij is zelfs eens naar een training van Valente gaan kijken bij Knokke. Al die jochies sprongen op hem.”

Tot slot benadrukt Vormer dat Lang vaak verkeerd wordt begrepen. “Noa wordt altijd afgemaakt. Dom dit, dom dat. Zonde, want hij is géén dom jochie. Hij houdt gewoon van bepaalde uitspraken en vindt die aandacht ook leuk. Maar hij verdient nu bakken geld. En zijn zangkunsten gaan er ook op vooruit. Onze rapper", besluit Vormer met een glimlach.