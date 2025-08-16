🎥 Brandon Mechele niet onder de indruk na heerlijke goal van Campbell: "Hij heeft geluk"

Club Brugge won met 0-1 van Zulte Waregem dankzij een knap doelpunt van invaller Shandre Campbell. Zo staat blauw-zwart voorlopig bovenaan met negen punten.

Ploegmaat Brandon Mechele zag het gebeuren, maar was niet zozeer onder de indruk. "Hij heeft geluk dat hij nog wat afwijkt. Anders ging de bal niet zo binnen, denk ik", zei hij bij DAZN.

Toch is het zeker knap dat Campbell het van ver probeerde. "Dat doet hij wel. We weten van op training dat hij een mooi schot heeft. Het is knap dat hij zijn kans neemt."

Club Brugge neemt (voorlopig) de leidersplaats

"Dat zijn de mooiste overwinningen, zo laat op de match met één doelpunt verschil. Iedereen blij: clean sheet, drie punten. Op naar de volgende", klinkt het. Maar is iedereen hier blij mee? Het voetbal was zeker niet om over naar huis te schrijven.

"Het gaat in stijgende lijn. We moeten nog opletten om die onnauwkeurigheden eruit te krijgen en voor wat meer tempo te zorgen. We moeten positief blijven, want we gaven niet zoveel weg achteraan", besluit Mechele.