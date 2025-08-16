Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

FCV Dender EH is met 2 op 9 eerder teleurstellend aan het seizoen begonnen. En dus wil het op speeldag vier graag een eerste overwinning boeken. Makkelijk zal dat niet worden, want RSC Anderlecht komt op bezoek.

FCV Dender EH heeft nog niet kunnen winnen dit seizoen en dus is het voor de troepen van Vincent Euvrard tijd om daar komaf mee te maken om er geen lang seizoen van te gaan maken.

Kvet en Euvrard willen punten pakken tegen Anderlecht

De bliksemstart zoals vorig seizoen is in ieder geval uitgebleven. Punten pakken tegen Anderlecht? Dat wordt niet makkelijk, beseffen ook de spelers.

"Voor mij blijft Anderlecht toch een topteam hoor en niet alleen op basis van het prestigieuze verleden", aldus Roman Kvet die graag aan zijn statistieken wil gaan werken en meer assists wil afleveren dan vorig seizoen.

Dender voelt zich niet kansloos

"Maar we zijn niet kansloos. We wonnen vorig jaar al eens in Anderlecht, waar ik toen de mooiste goal uit mijn carrière scoorde. Dat zit nog wel in mijn achterhoofd. We gaan opnieuw voor de zege, al zou een gelijkspel nu ook niet meteen een slecht resultaat zijn", klinkt het in Gazet van Antwerpen.

En wat denkt coach Vincent Euvrard ervan? "Onze thuisfans verwennen met een heel grote wedstrijd en die winnend afsluiten is onze focus voor dit weekend."