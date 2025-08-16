Antwerp-middenvelder is er zeker van: "Hij kan de nieuwe Toby worden"
Antwerp moest deze zomer afscheid nemen van enkele sterkhouders. Toby Alderweireld liet een grote leegte achter, maar Doumbia gelooft dat nieuwkomer Kiki Kouyaté die kan vullen.
Antwerp zag deze zomer heel wat ervaren pionnen vertrekken. Er zijn nu gaten die moeten opgevuld worden. Vooral Toby Alderweireld, die stopte als profvoetballer, zal gemist worden.
Zeker nu de spoeling achteraan dun is. The Great Old haalde wel al een paar nieuwe verdedigers, waaronder Kiki Kouyaté. Een 28-jarige Malinees.
Een landgenoot van Mahamadou Doumbia, die zelf nog niet zeker is waar hij dit seizoen uitspeelt. Doumbia is in ieder geval wel vol lof over zijn landgenoot. "Kiki is een grote broer voor mij. Ik ken hem al sinds ik klein was", zegt de middenvelder bij Gazet van Antwerpen.
Kan Kouyaté de nieuwe Toby Alderweireld worden?
"Hij speelde bij AS Bamako, ik bij de JMG Academy van Jean-Marc Guillou die eraan gelieerd is. Toen ik – onder Van Bommel nog – mijn eerste selectie voor Mali versierde, heeft Kiki mij wegwijs gemaakt bij de nationale ploeg."
"Nu gebeurt het omgekeerde, hier op de Bosuil. (lacht) Hij is sterk in duel, heeft een goeie kopbal en scoort af en toe. Kiki kan de nieuwe Toby worden", besluit Doumbia. Zou het kunnen?
