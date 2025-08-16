Een basisplaats als... slecht nieuws voor Maarten Vandevoordt bij Leipzig

Een basisplaats als... slecht nieuws voor Maarten Vandevoordt bij Leipzig
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maarten Vandevoordt heeft op een jaar tijd slechts twaalf officiële wedstrijden gespeeld sinds zijn aankomst bij RB Leipzig. En dit seizoen zou hij niet veel meer moeten spelen, ondanks zijn basisplaats in de Duitse beker.

Maarten Vandevoordt begon afgelopen zomer zijn avontuur bij RB Leipzig na zijn vertrek bij Racing Genk, waar de Duitse club 10 miljoen euro neerlegde voor zijn diensten.

Hoewel de 23-jarige doelman besefte dat zijn speeltijd in het begin beperkt zou zijn, speelde hij toch 12 wedstrijden vorig seizoen: zes in de competitie, vier in de DFB Pokal en twee in de Champions League.

Dit seizoen hoopte de Belgische keeper op een grotere rol, met het oog op het WK 2026. Hoewel hij natuurlijk niet de eerste keeper zal zijn, hoopt Vandevoordt toch deel uit te maken van de selectie en het avontuur mee te maken.

Vandevoordt zal niet starten in de competitie

Vandevoordt zal echter geduld moeten hebben voordat hij een vaste plaats heeft in de Bundesliga. Trainer Ole Werner heeft aan de media van Leipzig laten weten dat Vandevoordt in de beker zal starten, net zoals vorig seizoen, terwijl Peter Gulacsi de competitie zal spelen, omdat de 35-jarige keeper volgens hem een voordeel heeft op fysiek vlak.

Vandevoordt zal de wedstrijd tegen Sandhausen dus op zich nemen in de DFB Pokal, samen met Loïs Openda. Arthur Vermeeren en Johan Bakayoko beginnen op de bank.

Het zal teleurstellend nieuws zijn voor de ex-Genkie, die gehoopt had zijn waarde voor Leipzig te laten zien. Hij zal op zijn best moeten presteren wanneer hij de kans krijgt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
RB Leipzig
Maarten Vandevoordt

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Zeqiri - Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Zeqiri - Gharbi - Doumbia

18:00
Vindt Andi Zeqiri een uitweg? 'Deze club meldt zich voor Genk-spits'

Vindt Andi Zeqiri een uitweg? 'Deze club meldt zich voor Genk-spits'

18:00
LIVE: Raman start bij KVM en van Belghali geen spoor, Leko rekent op Gandelman en Delorge voor eerste punten buitenshuis Live

LIVE: Raman start bij KVM en van Belghali geen spoor, Leko rekent op Gandelman en Delorge voor eerste punten buitenshuis

17:45
Venijn in de staart: Zulte Waregem laat nieuwe stunt liggen, Club Brugge pakt heel late driepunter

Venijn in de staart: Zulte Waregem laat nieuwe stunt liggen, Club Brugge pakt heel late driepunter

17:53
"Ze zullen er niet ver naast zitten": Anthony Moris zegt hoe Standard het dit seizoen zal doen

"Ze zullen er niet ver naast zitten": Anthony Moris zegt hoe Standard het dit seizoen zal doen

17:30
Dubbele opsteker voor Fink en Genk met oog op Europese wedstrijd

Dubbele opsteker voor Fink en Genk met oog op Europese wedstrijd

17:00
Revelatie van het nieuwe seizoen mikt hoog: "Tien goals en tien assists"

Revelatie van het nieuwe seizoen mikt hoog: "Tien goals en tien assists"

16:45
Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels

Zware domper voor Romelu Lukaku... en Rode Duivels

13:30
3
Ruud Vormer geeft zijn duidelijke mening over Club-middenvelder Ludovit Reis

Ruud Vormer geeft zijn duidelijke mening over Club-middenvelder Ludovit Reis

16:00
1
Amper een jaar na zijn vertrek bij Genk: nieuwe knaltransfer in de maak voor El Khannouss

Amper een jaar na zijn vertrek bij Genk: nieuwe knaltransfer in de maak voor El Khannouss

15:30
Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

15:15
Johan Boskamp onder de indruk van Club Brugge-speler: "Nog nooit van hem gezien"

Johan Boskamp onder de indruk van Club Brugge-speler: "Nog nooit van hem gezien"

15:00
1
Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is"

12:00
8
Anderlecht en Standard hebben interesse getoond: Franck Lampard blijft Norman Bassette negeren

Anderlecht en Standard hebben interesse getoond: Franck Lampard blijft Norman Bassette negeren

14:30
Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet

Na mislukte passage in Japan: Sandy Walsh heeft nieuw opvallend avontuur beet

14:00
1
Vlak voor competitiestart: Vincent Kompany ziet belangrijke aanvaller vertrekken

Vlak voor competitiestart: Vincent Kompany ziet belangrijke aanvaller vertrekken

13:00
"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

"Pocognoli is een beetje boos op me" - Mircea Rednic beseft wat hij met de Union-coach deed

12:30
Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

10:30
5
Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

Vormer haalt anekdote op over hoe Noa Lang zijn mond opentrok tegen Philippe Clement

11:30
5
Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

Club Brugge-speler lijkt al zijn krediet nu al opgebruikt te hebben: pijnlijk verhaal aan het worden

11:00
2
Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

10:20
1
LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

09:45
LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"

09:40
DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden

10:00
4
Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

09:30
KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

09:00
5
Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

Intriest begin van de Premier League: uitblinker Bournemouth racistisch bejegend door fan in rolstoel

08:36
Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

08:20
2
Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

08:00
Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

07:40
3
Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

07:20
3
KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

06:45
De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten" Reactie

Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

06:00
David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor Reactie

David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

23:45
4
Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

23:51

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 1
Bayern München Bayern München 22/08 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 23/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23/08 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23/08 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/08 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 24/08 1. FC Köln 1. FC Köln
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 24/08 Hamburger SV Hamburger SV

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Zulte Waregem - Club Brugge: 0-1 Dave79 Dave79 over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KV Mechelen - KAA Gent: - JaKu JaKu over Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge' Nelvafrel Nelvafrel over DAZN en telecombedrijven komen er maar niet uit: nieuwe strategie DAZN om toch nog akkoord te vinden JaKu JaKu over Ruud Vormer geeft zijn duidelijke mening over Club-middenvelder Ludovit Reis Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België' JaKu JaKu over Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Vader Courtois geeft toe dat Thibaut rancuneus kan zijn: "Dan is het normaal dat het voor ons voorbij is" JaKu JaKu over Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved