Een basisplaats als... slecht nieuws voor Maarten Vandevoordt bij Leipzig

Maarten Vandevoordt heeft op een jaar tijd slechts twaalf officiële wedstrijden gespeeld sinds zijn aankomst bij RB Leipzig. En dit seizoen zou hij niet veel meer moeten spelen, ondanks zijn basisplaats in de Duitse beker.

Maarten Vandevoordt begon afgelopen zomer zijn avontuur bij RB Leipzig na zijn vertrek bij Racing Genk, waar de Duitse club 10 miljoen euro neerlegde voor zijn diensten.

Hoewel de 23-jarige doelman besefte dat zijn speeltijd in het begin beperkt zou zijn, speelde hij toch 12 wedstrijden vorig seizoen: zes in de competitie, vier in de DFB Pokal en twee in de Champions League.

Dit seizoen hoopte de Belgische keeper op een grotere rol, met het oog op het WK 2026. Hoewel hij natuurlijk niet de eerste keeper zal zijn, hoopt Vandevoordt toch deel uit te maken van de selectie en het avontuur mee te maken.

Vandevoordt zal niet starten in de competitie

Vandevoordt zal echter geduld moeten hebben voordat hij een vaste plaats heeft in de Bundesliga. Trainer Ole Werner heeft aan de media van Leipzig laten weten dat Vandevoordt in de beker zal starten, net zoals vorig seizoen, terwijl Peter Gulacsi de competitie zal spelen, omdat de 35-jarige keeper volgens hem een voordeel heeft op fysiek vlak.

Vandevoordt zal de wedstrijd tegen Sandhausen dus op zich nemen in de DFB Pokal, samen met Loïs Openda. Arthur Vermeeren en Johan Bakayoko beginnen op de bank.

Het zal teleurstellend nieuws zijn voor de ex-Genkie, die gehoopt had zijn waarde voor Leipzig te laten zien. Hij zal op zijn best moeten presteren wanneer hij de kans krijgt.